Експорт російської нафти

У листопаді Росія, яка є одним із найбільших гравців на ринку нафти, зменшить обсяги експорту сировини з порту в Новоросійську. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з останніми даними, в останній місяць осені експорт російської нафти з порту зменшиться з 2,42 мільйона тонн до 1,89 мільйона тонн. У розрахунку на добу, відвантаження нафти з Новоросійська впадуть на 19%. Йдеться як про російські марки нафти Urals і Siberian Light, так і про казахстанську KEBCO.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість нафти Urals коливається на рівні 67,61 долара за барель, згідно з даними OilPrice. Також додамо, що Росія втрачає доходи від експорту нафти на тлі падіння цін на світовому ринку.

Крім того, у листопаді очікують зменшення обсягів експорту російської нафти ще з портів – Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ – до 1,95 мільйона барелів на добу (близько 8 мільйонів тонн) із 2,25 мільйона барелів на добу. Йдеться про спад на рівні 13%.