Українські єврооблігації суттєво подорожчали завдяки Трампу

За останній місяць єврооблігації України зафіксували серйозне зростання. Головна причина – перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Єврооблігації додали в ціні 12%, оскільки інвестори очікують, що перемога Трампа призведе до завершення російсько-української війни, а також посилить здатність України виплачувати борги кредиторам.

Для розуміння, облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, тоді як ВВП-варранти зросли ще більше. Крім того, облігації державної компанії "Укренерго" у 2024 році подорожчали на понад 160% до 67 центів за долар. Зростанню не завадили навіть нові атаки Росії на українську інфраструктуру.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити війну в Україні, повномасштабну стадію якої Росія розпочала у 2022 році.

Також варто додати, що облігації почали зростати в ціні всього через два місяці після того, як офіційному Києву вдалося провести реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.