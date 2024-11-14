Экспорт российской нефти

В ноябре Россия, которая является одним из крупнейших игроков на рынке нефти, уменьшит объемы экспорта сырья из порта в Новороссийске. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно последним данным, в последний месяц осени экспорт российской нефти из порта уменьшится с 2,42 миллиона тонн до 1,89 миллиона тонн. В расчете на сутки, отгрузки нефти из Новороссийска упадут на 19%. Речь идет как о российских марках нефти Urals и Siberian Light, так и о казахстанской KEBCO.

К теме! На момент создания этого материала, стоимость нефти Urals колеблется на уровне 67,61 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. Также добавим, что Россия теряет что Россия теряет доходы от экспорта нефти на фоне падения цен на мировом рынке.

Кроме того, в ноябре ожидают уменьшения объемов экспорта российской нефти еще из портов – Приморск, Усть-Луга, Новороссийск – до 1,95 миллиона баррелей в сутки (около 8 миллионов тонн) с 2,25 миллиона баррелей в сутки. Речь идет о спаде на уровне 13%.