Втрати Росії на ринку нафти

У вересні 2024 року у Росії вчергове зафіксували зниження доходів від експорту нафти. Цей показник знизився до 14,7 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Russian Oil Tracker від KSE Institute.

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Цікаво, що обсяги експорту нафти і нафтопродуктів з Росії у вересні зріс, проте це не допомогло компенсувати втрату доходів.

Головна причина зниження експортних доходів – це падіння світових цін на нафту, а не посилення санкцій Заходу. Річ у тому, що попри посилення санкцій проти тіньового флоту, Росія продовжує активно використовувати його для експорту нафти в обхід обмежень.

До теми! Найвідоміша марка російської нафти Urals FOB Приморськ та Новоросійськ знизилась на 6,9 долара та 6,5 долара за барель відповідно до 62 доларів за барель. При цьому знижка до Brent навпаки зросла і склала приблизно 11 доларів за барель.

За останні три місяці нафта Brent подешевшала на 5,65%, а за початку року – на 2,47%. Аналогічну динамку демонструвала й американська нафта WTI. Ця марка нафта втратила в ціні за три місяці 7,07%, згідно з даними MarketWatсh.