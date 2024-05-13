Доходи Росії від продажу нафти та газу зросли на 82% у 2024 році

Росія у перші місяці 2024 року зуміла істотно збільшити свої доходи від продажу енергоресурсів. У Москві назвали причину такого "успіху".

У Росії оприлюднили дані про енергетичні доходи до бюджету за 4 місяці 2024 року. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 82%. Проте Мінфін держави-агресорки додав, що вони використовували кошти з важливого фонду.

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Нафтогазові доходи Росії зросли у 2024 році

Загалом за чотири місяці поточного року завдяки нафті та газу російський бюджет отримав 4,157 трильйона рублів. Настільки значне збільшення доходів пояснюють високими цінами на нафту та використанням коштів з "Фонду національного добробуту" для покриття нестачі прибутків.

повідомляють, що у квітні доходи від продажу нафти та газу до федерального бюджету Росії третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і склали 1,229 трильйона рублів.

Рівень з 2024 року визначають з ціни відсікання нафти в 60 доларів за барель, яку встановили країни Заходу у відповідь на повномасштабну війну проти України як "стеля цін" – на квітень його визначив російський Мінфін у 1,152 трильйона рублів.

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