Згідно з даними ЗМІ, зустріч відбулася ще у квітні у Мар-а-Лаго у Флориді. Під час розмови виникло питання щодо того, яку екологічну політику планує проводити Дональд Трамп у разі повернення у Білий дім.

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Трамп запропонував зібрати 1 мільярд доларів на його кампанію

Натомість Дональд Трамп пообіцяв негайно скасувати десятки екологічних правил, які запровадила адміністрація Джо Байдена, а також припинити введення нових.

Проте за це він попросив у присутніх осіб, які володіють значними капіталами, зібрати 1 мільярд доларів на передвиборчу кампанію, яка дозволить йому знову стати президентом США.

До теми! У США назавжди заборонили аудиторську компанію BF Borgers через неналежний аудит та моніторинг фінансових звітів публічних компаній. Раніше ця фірма відповідала за аудит компанії Trump Media, яка у 2024 році вийшла на біржу.

Про скасування яких норм говорив Трамп

Для прикладу, можна згадати про пропагування використання електромобілів. Дональд Трамп, як правило, висміює електрокари на різних мітингах. Він навіть називає такі автівки "обманом".

Проте у рамках передвиборчої кампанії у 2020 році Трамп навпаки підтримував перехід на електромобілі. Уже на посаді президента він спробував скасувати податковий кредит на електромобілі та стандарти щодо викидів від транспортних засобів, які заохочують компанії виробляти більше електромобілів.