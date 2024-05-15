Росія збільшила нафтові доходи попри серйозне просідання експорту та видобування

Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту нафти. Ба більші, ця сума навіть досить істотно зросла.

Збільшенню доходів не заважає навіть досить серйозне зменшення обсягів експорту нафти та нафтопродуктів. Аналогічну динаміку фіксують й у секторі видобутку.

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Що відбувається з експортом російської нафти

У квітні російський нафтовий експорт проти березня впав на 6,4% в абсолютному вираженні – до 7,3 мільйона барелів на добу. Доходи зменшилися на 6,5% – до 17,2 мільярда доларів.

Експерти очікують, що до 2030 року у Канаді значно збільшать обсяги видобування нафти. Це шкодить планам ОПЕК щодо контролю цін на ринку.

Зокрема, нафти експортували на 100 тисяч барелів на добу менше. За місяць цей показник склав 5 мільйонів барелів на день. Натомість експорт нафтопродуктів зменшився на 400 тисяч барелів на добу – до 2,3 мільйона барелів добу. Це на 800 тисяч барелів на добу менше, ніж фіксували рік тому.

Залишатися на відносно стабільному рівні доходам Росії від експорту нафти дозволяють досить високі ціни на сировину. Цей фактор компенсував зменшення обсягів. З іншої сторони, доходи від продажу нафтопродуктів скоротилися на 18% на тлі зниження обсягів експорту та цін.

Загалом з початку року експорт російської нафти зменшився на 800 тисяч барелів на добу або 9,9%. Водночас доходи від цієї діяльності зросли на 11%. Тобто росіяни заробили на 1,7 мільярда доларів більше.

, що за перші 4 місяці 2024 року бюджет отримав доходи від енергетичного сектору у розмірі 4,157 трильйона рублів. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на82%.

Крім того, обсяги видобування нафти у квітні 2024 року зменшилися на 150 000 барелів на добу. За місяць цей показник склав 9,3 мільйона барелів на добу. Водночас Росія за квітень видобувала на 200 тисяч барелів на добу вище за цільовий показник, який встановили в ОПЕК+.