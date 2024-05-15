Россия увеличила нефтяные доходы, несмотря на серьезное проседание экспорта и добычи

Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти. Более того, эта сумма даже довольно существенно выросла.

Увеличению доходов не мешает даже достаточно серьезное уменьшение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов. Аналогичную динамику фиксируют и в секторе добычи.

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Что происходит с экспортом российской нефти

В апреле российский нефтяной экспорт против марта упал на 6,4% в абсолютном выражении – до 7,3 миллиона баррелей в сутки. Доходы уменьшились на 6,5% – до 17,2 миллиарда долларов.

Эксперты ожидают, что к 2030 году в Канаде значительно увеличат объемы добычи нефти. Это вредит планам ОПЕК по контролю цен на рынке.

В частности, нефти экспортировали на 100 тысяч баррелей в сутки меньше. За месяц этот показатель составил 5 миллионов баррелей в день. Зато экспорт нефтепродуктов уменьшился на 400 тысяч баррелей в сутки – до 2,3 миллиона баррелей в сутки. Это на 800 тысяч баррелей в сутки меньше, чем фиксировали год назад.

Оставаться на относительно стабильном уровне доходам России от экспорта нефти позволяют достаточно высокие цены на сырье. Этот фактор компенсировал уменьшение объемов. С другой стороны, доходы от продажи нефтепродуктов сократились на 18% на фоне снижения объемов экспорта и цен.

Всего с начала года экспорт российской нефти уменьшился на 800 тысяч баррелей в сутки или 9,9%. В то же время доходы от этой деятельности выросли на 11%. То есть россияне заработали на 1,7 миллиарда долларов больше.

, что за первые 4 месяца 2024 года бюджет получил доходы от энергетического сектора в размере 4,157 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на82%.

Кроме того, объемы добычи нефти в апреле 2024 года уменьшились на 150 000 баррелей в сутки. За месяц этот показатель составил 9,3 миллиона баррелей в сутки. В то же время Россия за апрель добывала на 200 тысяч баррелей в сутки выше целевого показателя, который установили в ОПЕК+.