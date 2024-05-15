Джером Павелл заявив, що інфляція у США залишається стійкою. Згідно з даними Trading Economics, у квітня інфляція знизилася до 3,4% з 3,5% у березні. Проте це все ще максимальний рівень для цього показника з вересня.
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Що відбувається у США з інфляцією
Очільник Федерального резерву заявив, що американська економіка останнім часом функціонує дуже добре, проте у перші місяці поточного року вони не фіксували прогресу у боротьбі з інфляцією. Цільовий показник для центробанку – 2% річних.
Павелл зауважив, що інфляція може знову повернутися до рівнів, що були схожі на нижчі показники, які фіксували торік. Проте він наголосив, що його впевненість у цьому прогнозі не така висока, як була раніше.
Джером Павелл також підмітив, що Федеральна резервна система США має бути терплячою та дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу. Щодо ставки чиновник виділив такі моменти:
- Павелл вважає дуже малоймовірним підвищення ставки у майбутньому;
- З іншої сторони, він додав, що регулятор розглядає можливість утримувати ставку на високому рівні протягом більш тривалого періоду.