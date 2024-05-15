Джером Павелл заявив, що інфляція у США залишається стійкою. Згідно з даними Trading Economics, у квітня інфляція знизилася до 3,4% з 3,5% у березні. Проте це все ще максимальний рівень для цього показника з вересня.

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Що відбувається у США з інфляцією

Очільник Федерального резерву заявив, що американська економіка останнім часом функціонує дуже добре, проте у перші місяці поточного року вони не фіксували прогресу у боротьбі з інфляцією. Цільовий показник для центробанку – 2% річних.

Павелл зауважив, що інфляція може знову повернутися до рівнів, що були схожі на нижчі показники, які фіксували торік. Проте він наголосив, що його впевненість у цьому прогнозі не така висока, як була раніше.

До теми! У США фіксують рекордну кількість банкрутств. З січня по квітень цей показник зріс на 88%. Одна з головних причин – високі процентні ставки у США.

Джером Павелл також підмітив, що Федеральна резервна система США має бути терплячою та дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу. Щодо ставки чиновник виділив такі моменти: