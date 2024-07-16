Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 16 липня, нафта Brent втратила в ціні 67 центів або на 0,8% з початку торгової сесії. Сировина торгується на рівні 84,18 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 72 центи або 0,9%. Американська сировина торгується на рівні 81,19 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту Brent коштують 84,25 долара за барель (- 0,71%)

Контракти на WTI торгуються за ціною 81,29 долара за барель (- 0,76%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта знову почала падати в ціні на тлі побоювань щодо сповільнення економіки Китаю, що може призвести до зниження попиту на ринку. Річ у тому, що Китай – це найбільший імпортер нафти у світі.

Ціни падають попри консенсус, який стає все сильнішим, що Федеральна резервна система США може почати знижувати свою ключову процентну ставку вже у вересні.