Що відомо про нову монету

Про це йдеться в новому пресрелізі регулятора. В обіг монета потрапить уже у вівторок, 14 липня, і таку дату обрали неспроста.

Саме цього дня Ахмату Кадирову, який загинув унаслідок вибуху у 2004 році, могло б виповнитися 75 років. Однак тепер портрет колаборанта "прикрашатиме" зворотну сторону двох рублів.

Щоправда, виготовили їх зі срібла 925 проби. На реверсі також зобразять місто Грозний і Кавказькі гори, а на аверсі – герб Росії.



Який вигляд матиме монета з Кадировим / Фото ЦБ Росії

Утім, поява нової монети навряд чи допоможе зміцнити курс російського рубля, який останнім часом перебуває під дедалі більшим тиском – насамперед через падіння нафтових доходів. Після припинення вогню на Близькому Сході навіть еталонна марка сировини Brent помітно подешевшала, тоді як російська Urals і без того торгується зі значним санкційним дисконтом.

За прогнозами аналітиків, до кінця 2026 року долар США може обходитися росіянам аж у 80 – 85 рублів. Тож влада вже опинилася перед складним вибором: дозволити рублю слабшати або ж витрачати валютні резерви на його підтримку, що означатиме менше ресурсів для фінансування війни проти України.