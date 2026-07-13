Что известно о новой монете

Об этом говорится в новом пресс-релизе регулятора. В обращение монета поступит уже во вторник, 14 июля, и такая дата выбрана неслучайно.

Именно в этот день Ахмату Кадырову, погибшему в результате взрыва в 2004 году, могло бы исполниться 75 лет. Однако теперь портрет коллаборациониста будет "украшать" оборотную сторону двух рублей.

Правда, изготовили их из серебра 925-й пробы. На реверсе также будут изображены город Грозный и Кавказские горы, а на аверсе – герб России.



Как будет выглядеть монета с Кадыровым / Фото ЦБ России

Впрочем, появление новой монеты вряд ли поможет укрепить курс российского рубля, который в последнее время находится под все более сильным давлением – прежде всего из-за падения нефтяных доходов. После прекращения огня на Ближнем Востоке даже эталонная марка нефти Brent заметно подешевела, тогда как российская Urals и без того торгуется со значительным санкционным дисконтом.

По прогнозам аналитиков, к концу 2026 года доллар США может обходиться россиянам аж в 80 – 85 рублей. Поэтому власти уже оказались перед сложным выбором: позволить рублю ослабевать или же тратить валютные резервы на его поддержку, что означает меньше ресурсов для финансирования войны против Украины.