Долар готується бити рекорди

Зокрема, якщо до ескалації на Близькому Сході трейдери прогнозували пом'якшення монетарних умов, то тепер передбачають підняття ставок у жовтні та, ймовірно, ще одне до кінця 2026 року. Деталі розповіли в Reuters.

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Долар сягнув найвищого рівня щодо євро за останні 13 місяців, через що курс євровалюти опустився нижче 1,14.

за останні 13 місяців, через що курс євровалюти опустився нижче 1,14. Водночас фунт стерлінгів знизився до мінімуму за 7 місяців.

знизився до мінімуму за 7 місяців. Натомість японська єна залишилася поблизу найслабших позначок за останні 40 років – близько 161,9 за долар.

Зауважте, що 25 червня індекс долара, який відображає вартість американської валюти щодо кошика із шести основних світових, утримувався поблизу позначки 101,5 пункту. Напередодні показник показав 13-місячний максимум на рівні 101,8 пункту.

Окрім того, таке зміцнення тисне на інші активи: золото вперше за понад 7 місяців ненадовго опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію, а біткоїн уперше з 2024 року впав нижче 60 тисяч доларів.

До слова, саме очікування щодо монетарної політики ФРС у межах приборкання інфляції підтримують валюту США. Ринки виходять із того, що регулятору доведеться вдатися до підвищення ставок, а це натомість збільшує привабливість доларових активів.

Цікаво! До валют "тихої гавані", які зазвичай не знецінюються навіть у періоди ринкових потрясінь, належить не лише американський долар, а й швейцарський франк. Наразі їхні курси в Україні близькі до 45 та 55 гривень відповідно.