Долар готується бити рекорди

Зокрема, якщо до ескалації на Близькому Сході трейдери прогнозували пом'якшення монетарних умов, то тепер передбачають підняття ставок у жовтні та, ймовірно, ще одне до кінця 2026 року. Деталі розповіли в Reuters.

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  • Долар сягнув найвищого рівня щодо євро за останні 13 місяців, через що курс євровалюти опустився нижче 1,14.
  • Водночас фунт стерлінгів знизився до мінімуму за 7 місяців.
  • Натомість японська єна залишилася поблизу найслабших позначок за останні 40 років – близько 161,9 за долар.

Зауважте, що 25 червня індекс долара, який відображає вартість американської валюти щодо кошика із шести основних світових, утримувався поблизу позначки 101,5 пункту. Напередодні показник показав 13-місячний максимум на рівні 101,8 пункту.

Окрім того, таке зміцнення тисне на інші активи: золото вперше за понад 7 місяців ненадовго опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію, а біткоїн уперше з 2024 року впав нижче 60 тисяч доларів.

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До слова, саме очікування щодо монетарної політики ФРС у межах приборкання інфляції підтримують валюту США. Ринки виходять із того, що регулятору доведеться вдатися до підвищення ставок, а це натомість збільшує привабливість доларових активів.

Цікаво! До валют "тихої гавані", які зазвичай не знецінюються навіть у періоди ринкових потрясінь, належить не лише американський долар, а й швейцарський франк. Наразі їхні курси в Україні близькі до 45 та 55 гривень відповідно.