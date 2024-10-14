У Росії заарештував кошти JPMorgan

Російський суд ухвалив рішення про арешт коштів на банківських рахунках американського банку JPMorgan. Загальна сума, яку арештував суд, становить 155,8 мільйона доларів, повідомляє Reuters.

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Повідомляють, що позов проти JPMorgan подав банк ВТБ ще 7 жовтня. Російський кредитор "виграв" у російському суді справу про відшкодування збитків у зв'язку з блокуванням коштів за кордоном. У результаті Росія арештувала кошти у будь-якій валюті на всіх банківських рахунках JPMorgan, крім рахунків типу С, які можуть бути переведені за межі Росії.

В JPMorgan раніше повідомляли, що вартість позовів проти банку перевищує суму активів, які залишаються в юрисдикції Росії. Американський кредитор не уточнив про, яку саме суму йдеться. Крім того, банк наголосив, що не може вивільнити кошти через санкції США проти Росії.

На момент створення цього матеріалу, акції JPMorgan торгуються на рівні 222,57 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 632,45 мільярда доларів, за даними Market Watch. З початку року цінні папери подорожчали на понад 30%.