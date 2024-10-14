Що впливає на долар США на ринку

У понеділок, 14 жовтня, долар США торгується біля нещодавніх максимумів та демонструє позитивну динаміку на ринку. Валюта отримала підтримку від інвесторів, які зважують останні заяви Китаю щодо стимулювання своєї економіки, пише Reuters.

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Водночас євро продовжує падати в ціні. Валюта фіксувала втрати протягом 11 з 12 торгових сесій. Варто додати, що на цьому тижні Європейський центральний банк планує провести чергову зустріч, на якій за очікуваннями інвесторів, мають ухвалити рішення про чергове зниження процентних ставок.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.