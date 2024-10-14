В России арестовали средства JPMorgan

Российский суд принял решение об аресте средств на банковских счетах американского банка JPMorgan. Общая сумма, которую арестовал суд, составляет 155,8 миллиона долларов, сообщает Reuters.

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Сообщают, что иск против JPMorgan подал банк ВТБ еще 7 октября. Российский кредитор "выиграл" в российском суде дело о возмещении убытков в связи с блокировкой средств за рубежом. В результате Россия арестовала средства в любой валюте на всех банковских счетах JPMorgan, кроме счетов типа С, которые могут быть переведены за пределы России.

В JPMorgan ранее сообщали, что стоимость исков против банка превышает сумму активов, которые остаются в юрисдикции России. Американский кредитор не уточнил о, какой именно сумме идет речь. Кроме того, банк отметил, что не может высвободить средства из-за санкций США против России.

На момент создания этого материала, акции JPMorgan торгуются на уровне 222,57 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 632,45 миллиарда долларов, по данным Market Watch. С начала года ценные бумаги подорожали более чем на 30%.