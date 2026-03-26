Росія продала родовище золота на окупованій Луганщині: що відомо про нових розробників

Росія продала одне з родовищ на Луганщині та передала право на розробку за 9,7 мільйона доларів компанії "Алчевськпромгруп". Відомо, що це не єдиний випадок – Кремль активно намагається розпродати активи України з окупованих територій.

Що відомо про родовище золота на Луганщині?

Про те, як Росія користується ресурсами України на окупованих територіях, пише Reuters.

Так, в аукціонних документах є інформація про те, що право на розробку українського родовища отримала компанія "Алчевськпромгруп". Останню контролює російська гірничовидобувна компанія "Полянка".

Йдеться про Бобриківське родовище із ресурсом 1,64 тонни золота. Відомо, що за нинішніми цінами такий об'єкт міг коштувати до 260 мільйонів доларів.

Зауважте! Російська компанія отримала право на розробку родовища за 9,7 мільйона доларів.

Нині ймовірно вже почалися роботи на об'єкті, що видно з супутникових знімків. Там видно сліди техніки та вантажні контейнери. Так, проаналізувавши, зазначив Андрій Карпінський, виконавчий голова компанії Korab Resources, яка працювала в регіоні до 2014 року.

Зокрема, за матеріалами видання, Москва активно виставляє на онлайн-аукціони десятки активів. Йдеться також про шахти й кар'єри на окупованих територіях.

Які цінні родовища є в Україні?

Раніше на веб-порталі Держгеонадр опублікували перелік родовищ, в які можна інвестувати.

У списку незаліцензовані родовища та ділянки з покладами:

алюмінію;

бариту;

ванадію;

германію;

графіту;

заліза;

золота;

калійних солей;

літію;

магнієвих солей;

марганцю;

нікелю;

руд рідкіснометалевих;

рідкісноземельних металів;

срібла;

стронцію;

танталу;

ніобію;

титану;

циркону.

На ресурсі зазначили, що більша частина з них доступна для розробки. Наприклад, із 60 наявних родовищ залізної руди в розробці поки 35. Тобто в інші ще можна інвестувати.

Однак варто враховувати й те, що деякі ресурси знаходяться на окупованих територіях.

