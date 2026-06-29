У роботі Ощадбанку можливі перебої через аномальну спеку – коли сервіси запрацюють

Наприкінці червня спекотна погода продовжує створювати додаткове навантаження на енергосистему України. Через це проблеми можуть виникнути навіть у клієнтів банків.

Що змінилося в роботі Ощадбанку

Уже в понеділок, 29 червня, Ощадбанк попередив українців про необхідність проведення додаткових технічних робіт. Це, зокрема, тимчасово вплинуло на роботу його окремих сервісів.

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У компанії запевнили, що технічні команди вже працюють над якнайшвидшим розв'язанням проблеми. Там сподіваються, що повністю стабілізувати ситуацію вдасться до кінця дня.

Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– додали в банку наостанок.

До слова, керівництво Нацбанку припускає можливість приватизації Ощадбанку в майбутньому. Однак для цього потрібно ухвалити рішення згідно з комплексною стратегією розвитку державного банківського сектору.

Нагадаємо, уже з 26 червня в Україні діють нові правила поповнення банківської картки через термінал. Аби внести кошти, доводиться обов'язково підтверджувати операцію через дзвінок на мобільний телефон або одноразовий SMS-код.