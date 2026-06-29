Что изменилось в работе Ощадбанка

Уже в понедельник, 29 июня, Ощадбанк предупредил украинцев о необходимости проведения дополнительных технических работ. Это, в частности, временно повлияло на работу некоторых его сервисов.

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В компании заверили, что технические специалисты уже работают над скорейшим решением проблемы. Там надеются, что полностью стабилизировать ситуацию удастся до конца дня.

Приносим извинения за временные неудобства,

– добавили в банке в заключение.

Кстати, руководство Нацбанка допускает возможность приватизации Ощадбанка в будущем. Однако для этого необходимо принять решение в соответствии с комплексной стратегией развития государственного банковского сектора.

Напомним, что уже с 26 июня в Украине действуют новые правила пополнения банковской карты через терминал. Чтобы внести средства, необходимо обязательно подтвердить операцию с помощью звонка на мобильный телефон или одноразового SMS-кода.