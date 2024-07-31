Прогноз цін на золото та нафту від Роберта Кійосакі

Автор бестселерів очікує, що золото та срібло зростуть в ціні, якщо Дональд Трамп виграє на президентських виборах у 2024 році. Він прогнозує ціну для золота на рівні 3300 тисяч доларів за унцію, тоді як срібло може подорожчати до 79 доларів за унцію.

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Роберт Кійосакі також очікує, що біткойн зросте до 105 тисяч доларів за монету до серпня 2025 року. Крім того, він вважає, що Трамп посприяє зниженню цін на нафту, оскільки він планує збільшити обсяги видобування сировини.

Крім того, Кійосакі нагадав, що Дональд Трамп прагне обвалити долар. Мовляв, це допоможе збільшити експорт, повернути робочі місця та сприяти подорожчанню активів.