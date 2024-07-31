Які фактори вливають на світові ціни на нафту

Торги у вівторок, 30 липня, еталонні бренди нафти завершили із суттєвим спадом. Загалом нафта подешевшала приблизно на 1%, досягнувши мінімального рівня за 7 тижнів, пише видання Reuters.

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Інвестори занепокоєні через Китай, де попит на нафту може зменшитися. Варто додати, що Китай – це найбільший імпортер чорного золота у світі. Водночас на ринок нафти впливає те, що ОПЕК+, найімовірніше, планує дотримуватися своїх планів щодо збільшення обсягів постачання сировини.

Важливо! Вартість обох марок нафти впала нижче важливого психологічного рівня – 80 доларів за барель.

Ціна 1 бареля нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,15 долара або 1,4%. Еталонний бренд торгується на рівні 78,63 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 1,08 долара або 1,4% до 74,73 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: