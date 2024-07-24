Ба більше, Трамп обравши Джей-Ді Венса, надіслав безпомилковий сигнал щодо його політики у Білому домі, якщо він виграє на виборах. Йдеться про те, що послаблення долара США буде одним із його пріоритетів.

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Дональд Трамп робить ставку на слабкий долар

Раніше і Дональд Трамп, й Джей-Ді Венс публічно висловлювали скептицизм щодо економічних переваг сильного долара. Натомість політики вважають, що це одна з причин, яка заважає відродженню американського виробництва, що також є центральним елементом їхніх політичних ідентичностей.

Проте деякі експерти висловили стурбованість щодо планів цілеспрямованого послаблення позицій долара на ринку. Додають, що зрештою саме ринки визначають обмінні курси, а спад долара може призвести до небажаних наслідків. Зокрема, один із найбільших ризиків – це послаблення статусу долара, як світової резервної валюти.

З початку 2024 року Індекс долара США зріс на 3,01%, а в річному розрахунку – на 3,47%, згідно з даними MarketWatch.