Прогноз цен на золото и нефть от Роберта Кийосаки

Автор бестселлеров ожидает, что золото и серебро вырастут в цене, если Дональд Трамп выиграет на президентских выборах в 2024 году. Он прогнозирует цену для золота на уровне 3300 тысяч долларов за унцию, тогда как серебро может подорожать до 79 долларов за унцию.

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Роберт Кийосаки также ожидает, что биткоин вырастет до 105 тысяч долларов за монету до августа 2025 года. Кроме того, он считает, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть, поскольку он планирует увеличить объемы добычи сырья.

Кроме того, Кийосаки напомнил, что Дональд Трамп стремится обвалить доллар. Мол, это поможет увеличить экспорт, вернуть рабочие места и способствовать подорожанию активов.