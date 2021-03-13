У 2020 році золото встановило історичний рекорд. Срібло також показало стрімкий ріст: з приблизно 15 доларів у 2019 році до близько 25 доларів минулого року.

Яка ціна зараз

За даними Libertex ціна 13 березня – на рівні 25,83 долара за унцію срібла.

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Ціна срібла протягом останнього року / Libertex

Прогноз ціни срібла на 2021 рік

Незважаючи на нинішнє зниження вартості срібла, багато експертів, як повідомляє finance.ua, оцінюють перспективи металу досить оптимістично. На думку фахівців, ціна активу цьогоріч буде волатильною, але може зрости до 50 доларів, тобто вдвічі вище, ніж зараз.

За яких умов ціна зросте

Щоб зростання було стабільним, вартість срібла повинна закріпитися на позначці 27 доларів за унцію найближчим часом.

В основному на ріст впливатимуть:

швидке відновлення глобальної економіки;

позитивний настрій інвесторів.

Виробництво срібла

За даними GlobalData, у 2020 році світове виробництво срібла впало на 2,4%. Проте очікують, що цьогоріч воно зросте на 8,1% і становитиме понад 918 мільйонів унцій. А до 2024 року виробництво сягне 1 мільярда унцій.

Світове виробництво срібла / GlobalData

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