Репутація євро

Європейський союз висловлює стурбованість щодо можливих загроз для євро, пов'язаних із використанням російських активів для відновлення України. Окремі європейські уряди занепокоєні можливими наслідками для фінансових ринків унаслідок такого кроку.

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Віцепрезидент Європейського центрального банку, Луїс де Гіндос, пояснив, що Центробанк виступає за допомогу та підтримку Україні будь-яким можливим способом. Але має також чітку позицію щодо використання дивідендів і відсотків із заморожених активів.

Ми повинні бути обережними, оскільки це може завдати репутаційної шкоди та вплинути на статус євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми повинні враховувати його довгострокову репутацію,

— зауважив Гіндос у спільному інтерв'ю для газет De Standaard та La Libre Belgique.

Позиція Центробанку

Нагадаємо, у жовтні голова ЄЦБ Андреа Енріа казав, що банк давно працює над тим аби максимально обмежити російський вплив на світовому фінансовому ринку. Проте місцева влада у деяких державах, досі не готова до таких змін.

Основна проблема — це наявність російських банків-агентів на території інших держав, а також перебування міжнародних фінансових установ у Росії.