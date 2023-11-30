Як змінилася ціна нафти

У четвер, 30 листопада, ф'ючерси на нафту Brent торгуються з ціною на рівні 83,23 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 13 центів або 0,2%.

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Водночас вартість контрактів на нафту, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 17 центів або 0,2%. Ціна американської сировини коливається на рівні 78,03 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 83,62 долара за барель (+ 0,63%);

за барель (+ 0,63%); Марка WTI торгується на рівні 78,52 долара за барель ( +0,50%).

Що відбувається на ринку нафти

На вартість нафти вплинули настрої інвесторів, які зберігають обережність напередодні очікуваного скорочення обсягів видобування сировини країнами-членами ОПЕК+. Хоча у картелі є країни, які прагнуть збільшити обсяги видобування нафти. Йдеться про Анголу та Нігерію. Наразі не зрозуміло, чи вдасться групі вирішити ці розбіжності.

До теми! Попередню торгову сесію нафта завершила зі зростанням майже на 2% на тлі очікувань щодо майбутнього рішення ОПЕК+. При цьому йдеться про обидві еталонні марки нафти.

Крім того, фактором впливу стали нові дані про другу економіку світу – Китай, яка фіксує уповільнення темпів зростання. У Піднебесній другий місяць поспіль скорочується виробнича діяльність, пише Reuters.