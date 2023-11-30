Репутация евро

Европейский союз выражает обеспокоенность по поводу возможных угроз для евро, связанных с использованием российских активов для восстановления Украины. Отдельные европейские правительства обеспокоены возможными последствиями для финансовых рынков в результате такого шага.

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Вице-президент Европейского центрального банка, Луис де Гиндос, пояснил, что Центробанк выступает за помощь и поддержку Украине любым возможным способом. Но имеет также четкую позицию по использованию дивидендов и процентов по замороженным активам.

Мы должны быть осторожны, поскольку это может нанести репутационный ущерб и повлиять на статус евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию,

— заметил Гиндос в совместном интервью для газет De Standaard и La Libre Belgique.

Позиция Центробанка

Напомним, в октябре глава ЕЦБ Андреа Энриа говорил, что банк давно работает над тем, чтобы максимально ограничить российское влияние на мировом финансовом рынке. Однако местные власти в некоторых государствах до сих пор не готовы к таким изменениям.

Основная проблема — наличие российских банков-агентов на территории других государств, а также пребывание международных финансовых учреждений в России.