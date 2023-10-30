Які наміри має Євроцентробанк

ЄЦБ давно працює над тим аби максимально обмежити російський вплив на світовому фінансовому ринку. Проте місцева влада у деяких державах, досі не готова до таких змін, про це заявив голова ЄЦБ – Андреа Енріа, повідомляє 24 Канал.

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Андреа Енріа Голова Євроцентробанка Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку.

Основною проблемою Енріа назвав саме наявність російських банків-агентів на території інших держав. Хоча, не можна не брати до уваги, і питання перебування міжнародних фінансових установ у Росії.

Зокрема, йдеться про МІБ – Міжнародний інвестиційний банк, відомий як російська ширма. Варто згадати що Угорщина це остання країна, яка з нього вийшла, хоча зважаючи на позицію місцевої влади така ситуація не є новиною.

Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в Росії, що не завжди легко.

– каже Енріа

Нагадаємо! Угорський уряд дозволив МІБ перебування на власній території, попри те, що понад 50% цієї фінансової установи належить російським власникам. Щобільше, США вважають цю організацію шпигунською мережею.