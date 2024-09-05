Китайский юань обвалил курс рубля

Курс юаня во время торгов на Московской бирже 4 сентября вырос на 7,2% до 13,04 рубля, достигнув максимального уровня с апреля. При этом обвал российского рубля был крупнейшим с 6 июля 2022 года. Об этом сообщают российские СМИ.

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Позже в тот же день курс юаня снизился до 12,83 рубля, но подорожал на 5,6% относительно уровней на закрытии торгов во вторник. При этом курсы доллара и евро на межбанковском рынке выросли на 2%.

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Курс юаня резко вырос, поскольку в России фиксируют "устойчивый дефицит" китайской валюты. В частности, стоимость биржевых репо в китайской валюте на межбанковском рынке в среду, 4 сентября, взлетела до 400% годовых. Именно столько кредитные организации были готовы заплатить, чтобы одолжить юани друг у друга на один день.

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В ГПБ Private заявили, что рынок ликвидности в России просто "разорвало". В то же время в компании отметили, что с каждым днем ситуация становится все хуже. Добавляют, что стремительный рост ставок по юаням начался еще 30 августа. Тогда этот показатель вырос в пять раз – с 8,5% до 42,15%. Такая динамика оставалась на рынке и в первые дни сентября. В частности, 2 сентября ставки по юаням уже составляли 52,5%, а 3 сентября – 60%.