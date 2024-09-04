Росіяни визнали проблеми з банківськими переказами

Російські банкіри та учасники зовнішньої торгівлі заявили, що проводити банківські платежі стає все складніше. Вони вважають, що проблема з міжнародними розрахунками це надовго. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Варте уваги Український банк з трійки лідерів закриває свої представництва у США та Великій Британії

Голова правління "МСП Банку" Іван Подберезняк заявив, що раніше росіяни співпрацювали з першою лінією китайських банків, але з часом вони перейшли на регіональний рівень. За його словами, наразі росіяни співпрацюють з кредиторами третьої лінії – рівень округу.

Крім того, він додав, що жоден із варіантів розрахунків, які нещодавно легалізували, – не допоможе розв'язати проблему. Йдеться про криптовалюту, готівку, бартер тощо. Мовляв, будь-який спосіб обходу буде тимчасовим.

При цьому російська влада заявляє про перехід на розрахунки у національних валютах, а також створює закони про альтернативні способи платежів. Водночас проблему з розрахунками визнає й російський центральний банк. Зокрема, заступник глави Банку Росії повідомив про небезпеку накладання рестрикцій на інститути, які проводитимуть операції в криптовалютах з російським бізнесом.

Далі – більше! Про серйозність проблеми з платежами свідчить й поведінка компаній. Очільник пекінського офісу China Window Consulting Group повідомив, що виявивши новий канал для проведення переказів, компанії його приховують навіть один від одного. Бізнеси можуть дезінформувати інших, аби мати можливість самим користуватися цим каналом якомога довше.