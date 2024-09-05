Що відбувається з доларом
Курс долара США на ринку
Індекс долара США у четвер, 5 вересня, спершу зріс на 0,02% до 101,28. Валюта також зуміла трохи відновити позиції, які були втрачені під час попередньої торгової сесії. Проте наразі індекс торгується на рівні 101,21, впавши на 0,15%. Протягом дня цей показник коливався у діапазоні 101,20 – 101,35, згідно з даними MarketWatch. З початку року долар подешевшав на 0,12%.
Нагадаємо, що за минулий тиждень долар подорожчав на 1,2%. Це стало найбільшим зростанням для американської валюти з середини червня. Водночас долар США за серпень втратив 2,6%.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
Водночас позиції євро ослабли на 0,05%, тоді як фунт стерлінгів демонстрував стабільну динаміку на ринку.
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