Що відбувається з доларом

Долар має хиткі позиції на ринку, оскільки на динаміки валюти впливають нові побоювання щодо перспектив зростання економіки США, яка є найбільшою у світі. Водночас трейдери роблять ставку на агресивний цикл пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи. Нагадаємо, що на зниження процентних ставок очікують уже в вересні, пише Reuters Актуально Український банк з трійки лідерів закриває свої представництва у США та Великій Британії Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Курс долара США на ринку

Індекс долара США у четвер, 5 вересня, спершу зріс на 0,02% до 101,28. Валюта також зуміла трохи відновити позиції, які були втрачені під час попередньої торгової сесії. Проте наразі індекс торгується на рівні 101,21, впавши на 0,15%. Протягом дня цей показник коливався у діапазоні 101,20 – 101,35, згідно з даними MarketWatch. З початку року долар подешевшав на 0,12%.

Нагадаємо, що за минулий тиждень долар подорожчав на 1,2%. Це стало найбільшим зростанням для американської валюти з середини червня. Водночас долар США за серпень втратив 2,6%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

Водночас позиції євро ослабли на 0,05%, тоді як фунт стерлінгів демонстрував стабільну динаміку на ринку.

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