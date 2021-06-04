Ринок NFT луснув: продажі впали на 90%

4 червня 2021 , 13:20
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Джерело:

Protos

Всього за один день, 3 травня, продажі NFT склали понад 100 мільйонів доларів. Але за даними Protos, ринок NFT виявився бульбашкою, яка врешті луснула.

У період з 26 травня по 2 червня продажі NFT склали 19,4 мільйона доларів. Це на 90% менше, ніж у свій піковий тиждень місяць тому – 170 мільйонів доларів. 

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Результати дослідження

  • Найпопулярнішими NFT залишаються предмети колекціонування цифрових зображень CryptoPunks від студії дизайну Larva Labs. Минулого тижня їх продали на 9,2 мільйона доларів, що становить майже половину всього ринку NFT.
  • Знизилася й кількість активних NFT-гаманців — майже на 70% з 12 тисяч до 3,9 тисячі.
  • У сфері криптомистецтва вдалося закрити угоди на суму 3 мільйони доларів за тиждень. 
  • Трейдери спортивних NFT за цей же період продали токени на суму 3,16 мільйона доларів.

Тож загалом бульбашка NFT протрималася близько 4 місяців, стверджують автори дослідження.

Що таке NFT

Це сучасна технологія, заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

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Автор: Юлія Поскробок