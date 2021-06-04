Ринок NFT луснув: продажі впали на 90%

Всього за один день, 3 травня, продажі NFT склали понад 100 мільйонів доларів. Але за даними Protos, ринок NFT виявився бульбашкою, яка врешті луснула.
У період з 26 травня по 2 червня продажі NFT склали 19,4 мільйона доларів. Це на 90% менше, ніж у свій піковий тиждень місяць тому – 170 мільйонів доларів.
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Результати дослідження
- Найпопулярнішими NFT залишаються предмети колекціонування цифрових зображень CryptoPunks від студії дизайну Larva Labs. Минулого тижня їх продали на 9,2 мільйона доларів, що становить майже половину всього ринку NFT.
- Знизилася й кількість активних NFT-гаманців — майже на 70% з 12 тисяч до 3,9 тисячі.
- У сфері криптомистецтва вдалося закрити угоди на суму 3 мільйони доларів за тиждень.
- Трейдери спортивних NFT за цей же період продали токени на суму 3,16 мільйона доларів.
Тож загалом бульбашка NFT протрималася близько 4 місяців, стверджують автори дослідження.
Що таке NFTЦе сучасна технологія, заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.
Яскраві приклади NFT
- Спочатку технологія NFT набула популярності у світі, але зовсім скоро до тренду приєдналися й українці, які почали активно продавати і купувати картини, меми, квартири тощо.
- Зокрема у Києві квартира стала лотом на аукціоні NFT.
- А "Телебачення Торонто" продало своє культове відео на NFT-аукціоні.
- До аукціонів долучилися й українські зірки. Так, Alyona Alyona продала свій трек "GALAS".