Новим лідером за обсягами імпорту російської нафти стала одна з найбільших країн Азії. Йдеться про Індію. Нагадаємо, що ця країна не лише не припинила співпрацю з офіційною Москвою, але й набагато активніше купувала сировину.

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Індія найбільше купує російську нафту

Загалом за 2022 рік обсяги Росія продала у 22 рази більше нафти в Індію, ніж зазвичай. Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак під час виступу на енергетичному форумі. Проте він не назвав конкретних цифр.Водночас Новак розповів про ситуацію з бюджетом країни:

У 2022 році доходи від енергетичного сектору до федерального бюджету оцінили у 42%;

Роком раніше ця частка становила 36% ;

; Російський чиновник також заявив, що російська енергетична сфера, нібито, залишається стійкою попри санкційний тиск.

Для прикладу, у березні найбільші обсяги нафти з Росії під маркою Urals придбала саме Індія. Загалом на цю країну припадає понад 50% всього морського експорту Росії за останній місяць. Другу сходинку займає Китай. Росіяни про свої можливості