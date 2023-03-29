Новим лідером за обсягами імпорту російської нафти стала одна з найбільших країн Азії. Йдеться про Індію. Нагадаємо, що ця країна не лише не припинила співпрацю з офіційною Москвою, але й набагато активніше купувала сировину.
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Індія найбільше купує російську нафту
Загалом за 2022 рік обсяги Росія продала у 22 рази більше нафти в Індію, ніж зазвичай. Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак під час виступу на енергетичному форумі. Проте він не назвав конкретних цифр.Водночас Новак розповів про ситуацію з бюджетом країни:
- У 2022 році доходи від енергетичного сектору до федерального бюджету оцінили у 42%;
- Роком раніше ця частка становила 36%;
- Російський чиновник також заявив, що російська енергетична сфера, нібито, залишається стійкою попри санкційний тиск.
Для прикладу, у березні найбільші обсяги нафти з Росії під маркою Urals придбала саме Індія. Загалом на цю країну припадає понад 50% всього морського експорту Росії за останній місяць. Другу сходинку займає Китай.
Росіяни про свої можливості
Очільник енергетичного відомства Росії Микола Шульгинов повідомив, що вони змогли перенаправити увесь свій експорт сирої нафти, на які вплинули санкції колективного Заходу.За його словами, так звані "дружні" країни для Росії – це тепер основний ринок збуту для країни. Він додав, що продажі нафти не постраждали.
Водночас російський міністр наголосив, що обсяги видобування нафти та газу в країні зменшаться у 2023 році. Головні причини – санкції та відсутність покупців у Європі. Шульгинов додав, що зараз держава-агресорка активно працює над тим, аби перенаправити власний експорт нафти та нафтопродуктів до низки регіонів. Йдеться про:
- Азію;
- Африку;
- Латинську Америку;
- Близький Схід.
На момент створення цього матеріалу, нафта бренду Urals торгується на ринку за ціною 46,98 долара за барель, згідно з даними OilPrice.