Новым лидером по объемам импорта российской нефти стала одна из самых крупных стран Азии. Речь идет об Индии. Напомним, что эта страна не только не прекратила сотрудничество с официальной Москвой, но и гораздо активнее покупала сырье.

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Индия больше всего покупает российскую нефть

В целом за 2022 год объемы Россия продала в 22 раза больше нефти в Индию, чем обычно. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на энергетическом форуме. Однако он не назвал конкретных цифр. В то же время Новак рассказал о ситуации с бюджетом страны:

В 2022 году доходы от энергетического сектора в федеральный бюджет оценили в 42%;

Годом ранее эта доля составляла 36% ;

; Российский чиновник также заявил, что российская энергетическая сфера, якобы, остается устойчивой, несмотря на санкционное давление.

Для примера, в марте наибольшие объемы нефти из России под маркой Urals приобрела именно Индия. В общем, на эту страну приходится более 50% всего морского экспорта России за последний месяц. Вторую строчку занимает Китай. Россияне о своих возможностях