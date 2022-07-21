Цифрові монети стрімко знецінюються: скільки коштують біткойн та Ethereum

Ринок криптовалют станом на 21 липня 2022 року демонструє негативну динаміку. Скільки коштують топові цифрові монети світу – читайте далі.

Загальна капіталізація ринку криптовалют зупинилася на рівні 1,02 трильйона доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За добу цей показник знизився на 4,35%.

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Вартість криптовалют на 21 липня

Станом на п'ятницю курс біткойна зупинився на рівні 20 895 доларів. За добу монета впала в ціні на 3,77%. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 436,10 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Додамо, що один із найвідоміших адептів біткойна у світу продав левову частку своїх активів у біткойнах. Йдеться про Ілона Маска та його компанію Tesla. Однією з головних причин він назвав ситуацію з коронавірусом у Китаї.

Водночас друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – торгується за ціною на рівні 1497 доларів за штуку. За останні 24 години цей показник впав на 6,30%. Загальна ринкова вартість Ethereum досягла позначки на рівні 177,36 мільярда доларів США.

Історичні максимуми для цих віртуальних валют зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді цифрові монети торгувалися на наступних рівнях:

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 50,29% ;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на ; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 58,96%.

Водночас ще три криптовалюти, які теж досить популярні серед інвесторів та загалом на ринку, демонструють наступну динаміку на ринку, згідно з даними CoinDesk:

Dogecoin – 0,063472 долара за монету, за останні 24 години монета знецінилася на 6,81%, її ринкова капіталізація становить 8,59 мільярда доларів;

за монету, за останні 24 години монета знецінилася на її ринкова капіталізація становить доларів; Cardano – 0,48200 долара за монету, за 24 години монета впала в ціні відразу на 8,50% , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні 16,15 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета впала в ціні відразу на , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні доларів; Solana – 40,93 долара за монету. За 24 години вартість валюти обвалилася на 9,05%. Тоді як ринкова капіталізація монети становить – 14,14 мільярда доларів.

Прогнози та заяви щодо цифрових монет:

У німецькому Deutsche Bank вважають, що курс біткойна має всі шанси знову злетіти до 28 тисяч доларів за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg;

При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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