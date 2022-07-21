Общая капитализация рынка криптовалют остановилась на уровне 1,02 триллиона долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. В сутки этот показатель снизился на 4,35%.

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Стоимость криптовалют на 21 июля

По состоянию на пятницу курс биткойна остановился на уровне 20 895 долларов. За сутки монета упала в цене на 3,77%. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 436,10 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. Добавим, что один из самых известных адептов биткойна в мире продал львиную долю своих активов в биткойнах. Речь идет об Илоне Маске и его компании Tesla. Одной из главных причин он назвал ситуацию с коронавирусом в Китае.

В то же время вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – торгуется по цене на уровне 1497 долларов за штуку. За последние 24 часа этот показатель упал на 6,30%. Общая рыночная стоимость Ethereum достигла отметки на уровне 177,36 млрд долларов США.

Исторические максимумы этих виртуальных валют зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда цифровые монеты торговались на следующих уровнях:

Биткойн – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 50,29% ;

за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на ; Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 58,96%.

В то же время еще три криптовалюты, которые тоже довольно популярны среди инвесторов и в целом на рынке, демонстрируют следующую динамику на рынке, согласно данным CoinDesk:

Dogecoin – 0,063472 доллара за монету, за последние 24 часа монета обесценилась на 6,81%, ее рыночная капитализация составляет 8,59 миллиарда долларов;

за монету, за последние 24 часа монета обесценилась на ее рыночная капитализация составляет долларов; Cardano – 0,48200 доллара за монету, за 24 часа монета упала в цене сразу на 8,50% , ее рыночная капитализация остановилась на уровне 16,15 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета упала в цене сразу на , ее рыночная капитализация остановилась на уровне долларов; Solana – 40,93 доллара за монету. За 24 часа стоимость валюты рухнула на 9,05%. В то время как рыночная капитализация монеты составляет – 14,14 миллиарда долларов.

Прогнозы и заявления по цифровым монетам:

В немецком Deutsche Bank считают, что курс биткойна имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg;

Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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