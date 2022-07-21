Виробник електрокарів Tesla продав відразу 75% власних активів у біткойнах. Наприкінці 2021 року компанія вклала приблизно 2 мільярди доларів у цифрові монети.

Варте уваги Що ви знаєте про цифрові валюти: цікавий тест

Ілон Маск та Tesla продали більшість біткойнів

Компанія Tesla та Ілон Маск роблять цей крок на фоні масштабного обвалу на ринку криптовалют, який зафіксували у 2022 році. Зокрема, біткойн втратив в ціні понад 50% від свого максимуму, згідно з даними CoinDesk. У 2021 році мільярдер розповів, які цифрові монети входять до його інвестиційного портфеля. Список складається лише з трьох найменувань:

Біткойн,

Ethereum,

Dogecoin.

У фірмі Tesla заявили, гроші від продажу біткойнів витратили у традиційну валюту. Йдеться про суму в розмірі 936 мільйонів доларів. Очільник компанії та мільярдер Ілон Маск був одним із найвідоміших прихильників криптовалюти, а його заяви в соціальних мережах часто впливали на динаміку на ринку.

На момент цього матеріалу, курс біткойна зупинився на рівні 22 874 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 436,94 мільярда доларів. Максимально ціна цифрової монети злетіла до 68 990 доларів у листопаді 2021 року.

Реакція ринку та надія для прихильників біткойна

Очікувано після заяви американського мільярдера ціна біткойна впала в ціні. Проте монета змогла трохи відновити свої позиції на ринку після обнадійливих заяв генерального директора Tesla під час телефонної конференції, інформує The Street.

Ілон Маск пояснив, що рішення про продаж левової частки активів виробника електрокарів у біткойнах ситуацією з коронавірусом у Китаї. Там компанія має завод, а протягом останніх місяців у багатьох містах влада вкотре запровадила низку карантинних обмежень. За словами бізнесмена, зараз їм важливо максимально збільшити свою грошову позицію, з врахуванням невизначеності щодо ситуації із локдаунами у Піднебесній.

Крім того, він заспокоїв прихильників найвідомішої цифрової монети. Маск наголосив, що крок Tesla щодо біткойна – це ні в якому випадку не вердикт для монети. Бізнесмен також додав, що вони відкриті для збільшення активів у біткойнах у майбутньому. Станом на 21 липня 2022 року акції Tesla торгуються за ціною на рівні 742 доларів за штуку, згідно з Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 769,52 мільярда доларів.

Актуально – Фурса розповів про санкції проти росії: дивитися відео