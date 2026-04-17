Що сталося з Grinex?

Grinex це підсанкційна біржа. Вона наразі базується в Киргизстані, повідомляє Reuters.

Хто саме є винуватцем атаки поки невідомо. Grinex звинувачує іноземні спецслужби недружніх держав у причетності до цієї справи, повідомляється на офіційному сайті біржі.

Провідна крипторублева біржа Grinex, що забезпечує розрахунки між російськими бізнесами та громадянами у цифрових активах, зазнала масштабної кібератаки з ознаками участі закордонних спецслужб. Внаслідок злому з криптогаманців біржі викрадено кошти російських користувачів на суму понад 1 мільярд рублів,

– вказує Grinex.

Зауважимо, саме Grinex раніше звинувачували у допомозі росіянам обходити санкції. Для того, щоб уникнути обмежень, використовувався стейблкоїн A7A5 (він прив'язаний до російського рубля).

Згідно з оцінками, вказана інфраструктура стала одним з інструментів для підтримки зовнішньоторгівельних розрахунків Кремля. Особливо це стало актуальним після відключення Росії від системи SWIFT.

Нагадаємо! Росію відключили від SWIFT через повномасштабне вторгнення в Україну.

Що важливо знати про криптобіржу Grinex?