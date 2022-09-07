Росія зупинила процес постачання природного газу до Європи через ключовий трубопровід – "Північний потік 1". Цікаво, що це може стати кроком до створення проблем саме для держави-агресорки. Про це йдеться у спеціальному звіті, який підготували для російської влади.

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Скільки росії буде коштувати відмова від експорту газу до Європи

Добре відомо, що росія відіграє дуже важливу роль на енергетичному ринку. Проте варто враховувати, що головний ринок збуту для офіційної москви – Європа. У 2021 році у Європі купили половину російських нафтових продуктів та три чверті її обсягів природного газу, згідно з даними американського Управління енергетичною інформацією.

Відтак скорочення експорту газу до Європи призведе до того, що цьому сектору у росії доведеться зменшити обсяги виробництва, аби відповідати уже меншим потребам. Крім того, це крок може завадити планам офіційної москви щодо збільшення процесу постачання у межах країни.

До теми! Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вересні 2022 року, що загалом сховища для газу в Євросоюзі заповнили на 80%.

Крім того, ціна остаточне зупинення експорту природного газу до Європи для кремля може скласти 400 мільярдів рублів або 6,6 мільярда доларів на рік. Водночас поки росія намагається розширити перелік своїх клієнтів, потенційним новим ринкам не вдасться нівелювати втрату Європи у середньостроковій перспективі.

Також потрібно враховувати, що країни Європи мають намір заборони імпорт більшої частини російської нафти до кінця 2022 року. Таке падіння попиту може стати причиною різкого скорочення обсягів видобування у росії й призвести до дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Загалом, за даними цього звіту, на росію чекає досить похмуре майбутнє в економічному плані на фоні потужних санкцій, які країни Заходу запровадили через повномасштабну та невиправдану війну проти України. Цей документ також неабияк відрізняється від більш оптимістичних даних за останні місяці, про які повідомляли у кремлі.