Россия остановила процесс поставки природного газа в Европу через ключевой трубопровод – "Северный поток 1". Интересно, что это может стать шагом к созданию проблем именно для государства-агрессора. Об этом говорится в специальном отчете, подготовленном для российских властей.

Актуально Феноменальное укрепление доллара: перспективы и возможности

Сколько россии будет стоить отказ от экспорта газа в Европу

Хорошо известно, что россия играет очень важную роль на энергетическом рынке. Однако следует учитывать, что главный рынок сбыта для официальной москвы – Европа. В 2021 году в Европе купили половину российских нефтяных продуктов и три четверти ее объемов природного газа, согласно данным американского управления энергетической информацией.

Следовательно, сокращение экспорта газа в Европу приведет к тому, что этому сектору в россии придется уменьшить объемы производства, чтобы соответствовать уже меньшим потребностям. Кроме того, этот шаг может помешать планам официальной москвы по увеличению процесса поставки в пределах страны.

К теме! Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в сентябре 2022 года, что в целом хранилища для газа в Евросоюзе заполнили на 80%.

Кроме того, цена окончательная остановка экспорта природного газа в Европу для кремля может составить 400 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов в год. В то же время, пока россия пытается расширить перечень своих клиентов, потенциальным новым рынкам не удастся нивелировать потерю Европы в среднесрочной перспективе.

Также следует учитывать, что страны Европы намерены запретить импорт большей части российской нефти до конца 2022 года. Такое падение спроса может стать причиной резкого сокращения объемов добычи в россии и привести к дефициту топлива на внутреннем рынке.

В целом, по данным этого отчета, россию ждет довольно мрачное будущее в экономическом плане на фоне мощных санкций, которые страны Запада ввели из-за полномасштабной и неоправданной войны против Украины. Этот документ также сильно отличается от более оптимистичных данных за последние месяцы, о которых сообщали в кремле.