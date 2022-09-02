Очільниця Європейською комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз здатний встановити стелю для ціни для російського газу, який постачають через трубопроводи.

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Урсула фон дер Ляєн про газ з росії

Додають, що це питання необхідно вирішувати на рівні всього Європейського союзу. Європейська політикиня наголосила, що переконана у необхідності цього кроку. За її словами, це крок має допомогти зупинити маніпуляції та шантаж зі сторони росії в енергетичному секторі.

На 9 вересня 2022 року запланували позачергову зустріч глав енергетичних відомств Євросоюзу заради обговорення цього питання. Вже 14 вересня Урсула фон дер Ляєн виступить з пропозицією від Європейської комісії. Політикиня підкреслила, що загалом сховища для газу в Євросоюзі заповнили на 80%.

Цінова стеля для російської нафти

Крім того, країни G-7 готові запровадити стелю для вартості на придбання російської нафти на глобальному рівні, пише Bloomberg. Таким чином, США мають на меті послабити тиск на енергетичних ринках та скоротити загальні доходи росії.

Міністри фінансів країн G-7 проведуть зустріч у п'ятницю, на які вони планують офіційно узгодити та підтримати цей план. Про це розповіли двоє осіб, які знайомі з цим питанням. Таким чином, сімка найпотужніших країн світу прагнуть покарати росію за повномасштабне вторгнення в Україну, а також дозволить купувати її нафту. Є кілька нюансів:

цінова стеля для російської нафти;

водночас за цього сценарію покупці зможуть отримувати такі послуги як страхування танкерів та фінансування.

Щойно план про запровадження цінової стелі від країн G7 стане офіційним, дипломатам доведеться переконати країни-члени Європейського Союзу внести зміни до шостого пакету санкцій проти росії – і це все ще може виявитися складним етапом. Йдеться про пакет, який забороняє купувати російську нафту з 5 грудня, включав заборону на використання третіми країнами компаній блоку для страхових і фінансових послуг, пов’язаних з нафтою.

Нюанси, які варті уваги

Водночас на сьогодні незрозуміло наскільки ефективним буде цей крок. Особливо з врахуванням того, що найпотужніші гравці, які продовжують купувати російську нафту не погодилися приєднатися до цього плану.

Зокрема, Індія досить неохоче приєднується до цієї схеми з обмеженням цін на офіційному рівні. Річ у тому, що представники галузі остерігаються, що вони можуть програти іншим покупцям у можливості купувати російську нафту за зниженими цінами, за словами людей, знайомих з поглядами індійських компаній.

Також буде досить складно отримати підтримку всіх країн ЄС, адже Угорщина відкрито виступає за тісні відносини з росією. Ця країна затягувала процес схвалення санкцій проти держави-агресорки. Крім того, офіційний Будапешт чітко заявив, що буде проти будь-якого обмеження цін на нафту.