Чому падають акції російських компаній?

У понеділок, 28 липня, акції найбільших російських компаній на фондовому ринку різко обвались. Падіння відбулось відразу після заяви президента США Дональда Трампа про намір скоротити термін свого ультиматуму Росії щодо припинення війни в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Trading Viev.

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Графік падіння акцій російських компаній / фото Trading Viev

Під час виступу президент США заявив, що розчарований діями Москви та "вже знає відповідь" Кремля.

У нас з вами були обговорення, і ми думали, що вже не раз дійшли якогось рішення. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей, і я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований в президенті Путіні. Тому нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа, тому що, думаю, я вже знаю відповідь,

– заявив Трамп.

Раніше він озвучив ультиматум: якщо протягом 50 днів Росія не погодиться на перемир'я, США введуть 100-відсоткові вторинні мита проти країн і компаній, які продовжують купувати російські енергоресурси.

На скільки впали акції найбільших російських компаній?

Заява Трампа викликала миттєву реакцію на фінансових ринках. На момент публікації акції найбільших російських компаній продемонстрували відчутне падіння.

На скільки впали акції: