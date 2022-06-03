За травень інфляція у Туреччині зросла на 73,5% у річному розрахунку. Зокрема, вартість на продукти у 84 мільйонній країні пішла вгору на 91,6% за аналогічний період.
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Інфляція в Туреччині досягла піку за 23 роки
Усе це підсвітлює проблеми, з яким стикають середньостатистичні покупці. Йдеться і про проблеми з ланцюжками постачань, зростанням цін на енергоносії та війна Росії в Україні, які лише підсилюють інфляцію на глобальному ринку.
Для Туреччини зростання інфляції – далеко не новина. Проте президент Реджеп Тайїп Ердоган роками відмовляється суттєво підіймати процентну ставку задля того, аби зупинити зростання цін у країні.
Зокрема, Ердоган поручив центральному банку Туреччини, який за словами експертів втратив свою незалежність, у 2021 році неодноразово знижувати ставки за позиками навіть попри зростання інфляції. Така позиція призвела до "цікавої" ситуації з керівництвом турецького нацбанку:
- глави банку, які не погоджувалися проводити таку монетарну політику, втрачали свою посаду;
- до весни 2021 року у кріслі очільника центрального банку Туреччини за два роки були чотири різні посадовці.
Чого чекати далі
Економічні аналітики прогнозують, що траєкторія інфляції в Туреччині буде лише погіршуватися. Вважають, що надзвичайна зосередженість на неортодоксальних заходах у порівнянні з традиційною монетарною політикою навряд чи допоможе розв'язати проблему з інфляцією. Навіть очікують, що цей показник перетне позначку у 80% у річному розрахунку у 3 кварталі 2022 року,
На думку фінансового редактора німецької щоденної газети Die Welt Хольгера Зшапіца, Туреччина повернулася в епоху інфляції 1990-х років. Він додав, що ситуація виглядає так, ніби Ердоган втратив свою останню економічну довіру.
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