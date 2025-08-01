Окуляри сера Вінстона Черчилля, який очолював уряд Великої Британії у 1940–1945 та 1951–1955 роках, виставили на продаж. Щоб стати власником цього раритету, доведеться заплатити чималу суму.

Скільки коштують окуляри Вінстона Черчилля?

Пару особистих окулярів для читання Вінстона Черчилля, які він носив під час другого терміну на посаді прем’єр-міністра Великої Британії в 1954–1955 роках, виставили на продаж. Їх продають разом з оригінальним футляром та листом-підтвердженням автентичності від виробника, пише 24 Канал з посиланням на Paul Fraser Collectibles.

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Вартість лота – 59,995 фунта стерлінгів. Це дорівнює приблизно 79 090 доларам та 3,3 мільйона гривень. На думку власників, ці окуляри є не просто особистою річчю політичного лідера, а справжнім артефактом британської історії.

Що відомо про окуляри?

Окуляри виготовлені лондонською компанією із понад двохсотлітньою історією CW Dixey & Son. Вона обслуговувала не лише британську королівську родину, а й таких відомих клієнтів, як герцог Веллінгтон, Лоуренс Аравійський і Чарлі Чаплін.

Окуляри Вінстона Черчилля / фото Paul Fraser Collectibles

Черчилль замовив свою першу пару в цій майстерні ще у 1910 році й залишався її постійним клієнтом до кінця життя.

Предметом продажу стала модель 1805 у черепаховій оправі з характерною круглою формою та перемичкою у формі замкової щілини. На кінчиках дужок — білі крапки, що, за системою самого Черчилля, свідчить про призначення окулярів для читання.

Окуляри Вінстона Черчилля т футляр / фото Paul Fraser Collectibles

Інші пари він використовував окремо для письма, малювання та публічних виступів. Після використання окуляри було передано виробнику на ремонт, але власник так і не забрав їх назад.

Записка про походження окулярів / фото Paul Fraser Collectibles

Після смерті Черчилля у 1965 році вони залишилися в архівах CW Dixey & Son як один із трьох збережених екземплярів. Згодом до них додали підписану записку про походження від колишнього директора компанії Дж. Р. А. Гібсона.