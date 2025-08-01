Сколько стоят очки Уинстона Черчилля?

Пару личных очков для чтения Уинстона Черчилля, которые он носил во время второго срока на посту премьер-министра Великобритании в 1954–1955 годах, выставили на продажу. Их продают вместе с оригинальным футляром и письмом-подтверждением подлинности от производителя, пишет 24 Канал со ссылкой на Paul Fraser Collectibles.

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Стоимость лота – 59,995 фунта стерлингов. Это равняется примерно 79 090 долларам и 3,3 миллиона гривен. По мнению владельцев, эти очки являются не просто личной вещью политического лидера, а настоящим артефактом британской истории.

Что известно об очках?

Очки изготовлены лондонской компанией с более чем двухсотлетней историей CW Dixey & Son. Она обслуживала не только британскую королевскую семью, но и таких известных клиентов, как герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский и Чарли Чаплин.

Очки Уинстона Черчилля / фото Paul Fraser Collectibles

Черчилль заказал свою первую пару в этой мастерской еще в 1910 году и оставался ее постоянным клиентом до конца жизни.

Предметом продажи стала модель 1805 в черепаховой оправе с характерной круглой формой и перемычкой в форме замочной скважины. На кончиках дужек - белые точки, что, по системе самого Черчилля, свидетельствует о назначении очков для чтения.

Очки Уинстона Черчилля и футляр / фото Paul Fraser Collectibles

Другие пары он использовал отдельно для письма, рисования и публичных выступлений. После использования очки были переданы производителю на ремонт, но владелец так и не забрал их обратно.

Записка о происхождении очков / фото Paul Fraser Collectibles

После смерти Черчилля в 1965 году они остались в архивах CW Dixey & Son как один из трех сохранившихся экземпляров. Впоследствии к ним добавили подписанную записку о происхождении от бывшего директора компании Дж. Р. А. Гибсона.