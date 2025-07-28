Скільки коштує срібний долар 1794 року?

Монета, відома як Green-Contursi-Cardinal, була продана на аукціоні Stack's Bowers Galleries 24 січня 2013 року в Нью-Йорку за рекордні 8,5 мільйона доларів.

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Це найвища ціна, коли-небудь сплачена за одну монету. Цей екземпляр вважається першим срібним доларом, випущеним федеральним урядом США.

Срібний долар 1794 року / фото Wikipedia

Хоча Банк США був заснований в 1792 році, перші два роки він карбував тільки мідні зразки. Лише в 1794 році з'явився перший срібний долар із зображенням Свободи.

Скільки коштує золотий динар Омейядів?

Динар був викарбуваний в Дамаску в 723 році. Вважається, що золото для нього надходило безпосередньо з шахти, що належала халіфу.

Перший золотий динар Омейядів / фото Wikipedia

У 2011 році монету продали через компанію Blanchard and Company за трохи понад 6 мільйонів доларів, що робить її однією з найрідкісніших і найдорожчих ісламських монет.

Скільки коштує золотий дублон Брашера?

До заснування Центрального банку США приватні особи могли випускати власні гроші. Одним з таких підприємців був Ефраїм Брашер, який у 1787 році в Нью-Йорку викарбував золотий дублон.

Золотий дублон Брашера / фото Wikipedia

Один такий дублон у грудні 2011 року був проданий приватному колекціонеру за 5 682 040 доларів. У березні 2019 року інший екземпляр пішов на аукціоні Heritage Auctions за 5,5 мільйона доларів.

Цікаво! На думку відомих нумізматів, це одна з найцінніших монет в історії. Відомо про сім збережених екземплярів.

Скільки коштує двадцятидоларова золота монета "Подвійний орел"?

Такі монети карбувалися в США з 1907 по 1933 рік. У 1933-му було випущено близько 500 тисяч штук, але більшість з них не потрапила в обіг: президент Франклін Рузвельт своїм указом розпорядився вилучити та переплавити всі приватні золоті запаси.\

Двадцятидоларова золота монета "Подвійний орел" / фото Wikipedia

Проте, декільком монетам вдалося "вижити" і одна з них потрапила в колекцію єгипетського короля Фарука. У 2002 році на аукціоні Sotheby's вона була продана за 7,5 мільйона доларів.

Скільки коштує "король американських доларів"?

Цей срібний американський долар отримав прізвисько "король американських доларів". Попри дату 1804 року, монета була викарбувана в 1834 році як дипломатичний подарунок іноземним монархам – наприклад, королю Сіаму і султану Маската.

Оригінальних срібних доларів 1804 року не існувало. Монети "короля американських доларів" продавались на аукціонах за 3,8 мільйона доларів.