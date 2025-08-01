Скільки коштують окуляри Вінстона Черчилля?

Пару особистих окулярів для читання Вінстона Черчилля, які він носив під час другого терміну на посаді прем’єр-міністра Великої Британії в 1954–1955 роках, виставили на продаж. Їх продають разом з оригінальним футляром та листом-підтвердженням автентичності від виробника, пише 24 Канал з посиланням на Paul Fraser Collectibles.

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Вартість лота – 59,995 фунта стерлінгів. Це дорівнює приблизно 79 090 доларам та 3,3 мільйона гривень. На думку власників, ці окуляри є не просто особистою річчю політичного лідера, а справжнім артефактом британської історії.

Що відомо про окуляри?

Окуляри виготовлені лондонською компанією із понад двохсотлітньою історією CW Dixey & Son. Вона обслуговувала не лише британську королівську родину, а й таких відомих клієнтів, як герцог Веллінгтон, Лоуренс Аравійський і Чарлі Чаплін.

Окуляри Вінстона Черчилля / фото Paul Fraser Collectibles

Черчилль замовив свою першу пару в цій майстерні ще у 1910 році й залишався її постійним клієнтом до кінця життя.

Предметом продажу стала модель 1805 у черепаховій оправі з характерною круглою формою та перемичкою у формі замкової щілини. На кінчиках дужок — білі крапки, що, за системою самого Черчилля, свідчить про призначення окулярів для читання.

Окуляри Вінстона Черчилля т футляр / фото Paul Fraser Collectibles

Інші пари він використовував окремо для письма, малювання та публічних виступів. Після використання окуляри було передано виробнику на ремонт, але власник так і не забрав їх назад.

Записка про походження окулярів / фото Paul Fraser Collectibles

Після смерті Черчилля у 1965 році вони залишилися в архівах CW Dixey & Son як один із трьох збережених екземплярів. Згодом до них додали підписану записку про походження від колишнього директора компанії Дж. Р. А. Гібсона.