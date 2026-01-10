Без них не працює жоден гаджет: які метали майже не знайти в надрах
- Рідкісноземельні метали складаються з 17 елементів, деякі з них дуже рідко зустрічаються в земній корі.
- Основні запаси рідкісноземельних елементів зосереджені в родовищах руд в Китаї, США, Австралії та Росії.
Без рідкісноземельних елементів не буде ані батарейок, ані екранів в смартфонах. Саме тому їхній видобуток є важливим для нинішнього технологічного світу. Цікаво, що не всі рідкісноземельні елементи часто трапляються в надрах землі, адже деякі з них мають дуже низьку концентрацію.
Як часто рідкісноземельні елементи зустрічаються в земній корі?
Рідкісноземельні метали складаються з 17 елементів, розповсюдженість яких варіюється від одного із найпоширенішого елементу церію (25-го за поширеністю з 78 елементів у земній корі) до тулію та лютецію, які є найменш поширеними, передає 24 Канал з посиланням на Геологічну службу США.
Наразі відомо, що вміст цих елементів не перевищує 1 частини на мільйон, тоді як концентрація церію сягає близько 60 частин на мільйон:
- Наприклад вміст тулію в земній корі – всього 0,5 частин на мільйон, що вважається доволі низькою концентрацією.
- Лютецій теж є одним із найрідкісніших – в окремих рудах його частка складає всього приблизно 0,003%, що є одним із найнижчих показників.
А для того, щоб видобування було економічно вигідним потрібно, щоб концентрація становила певний показник. Тобто якщо руду добувають лише заради таких елементів, то їхній вміст має бути не меншим аніж 5%. Інакше витрати на видобуток та переробку будуть більшими за прибуток.
Ситуація може змінитися, якщо рідкісноземельні елементи є лише побічним продуктом при видобутку. Тоді їхня концентрація може становити й всього 0,5%.
Де є родовища рідкісноземельних елементів?
Основні родовища рідкісноземельних руд розташовані в Китаї, США, Австралії та Росії, зазначається в Encyclopedia Britannica. Також відомо, що інші життєздатні рудні тіла розташовані в Канаді, Індії, Південній Африці та Південно-Східній Азії.
Цікаво, що лише у 2017 році близько 80% рідкісноземельних елементів припало саме на китайські родовища. Було видобуто 105 тисяч тонн оксиду рідкісноземельних елементів. Натомість близько 94% цих елементів походять з родовищ бастназиту.
Основними родовищами є Баян Обо, в автономному районі Внутрішня Монголія. А менші родовища розташовані в провінціях Шаньдун та Сичуань.
Хто контролює приарктичні запаси рідкісноземельних елементів?
Наразі Росія прагне встановити як фактичний, так і юридичний контроль над Північним морським шляхом, бо саме на цій території зосереджені значні обсяги природних ресурсів, серед яких нафта, газ, алмази тощо. Але для стратегії видобутку рідкісноземельних елементів потрібні значні фінансові ресурси та технології.
Чималий контроль над приарктичними запасами рідкісноземельних елементів, нафти та газу мають ключові російські олігархи – Сергій Кірієнко, Ігор Сєчін та Кирило Дмитрієв. Наприклад Кірієнко фактично контролює Північний морський шлях через "Росатом".
Така зміна контролю відбулася порівняно недавно, коли замість попередніх керівників нинішня трійка набрала впливу.