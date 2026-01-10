Без них не працює жоден гаджет: які метали майже не знайти в надрах

Без рідкісноземельних елементів не буде ані батарейок, ані екранів в смартфонах. Саме тому їхній видобуток є важливим для нинішнього технологічного світу. Цікаво, що не всі рідкісноземельні елементи часто трапляються в надрах землі, адже деякі з них мають дуже низьку концентрацію.

Як часто рідкісноземельні елементи зустрічаються в земній корі?

Рідкісноземельні метали складаються з 17 елементів, розповсюдженість яких варіюється від одного із найпоширенішого елементу церію (25-го за поширеністю з 78 елементів у земній корі) до тулію та лютецію, які є найменш поширеними, передає 24 Канал з посиланням на Геологічну службу США.

Наразі відомо, що вміст цих елементів не перевищує 1 частини на мільйон, тоді як концентрація церію сягає близько 60 частин на мільйон:

Наприклад вміст тулію в земній корі – всього 0,5 частин на мільйон, що вважається доволі низькою концентрацією.

Лютецій теж є одним із найрідкісніших – в окремих рудах його частка складає всього приблизно 0,003%, що є одним із найнижчих показників.

А для того, щоб видобування було економічно вигідним потрібно, щоб концентрація становила певний показник. Тобто якщо руду добувають лише заради таких елементів, то їхній вміст має бути не меншим аніж 5%. Інакше витрати на видобуток та переробку будуть більшими за прибуток.

Ситуація може змінитися, якщо рідкісноземельні елементи є лише побічним продуктом при видобутку. Тоді їхня концентрація може становити й всього 0,5%.

Де є родовища рідкісноземельних елементів?

Основні родовища рідкісноземельних руд розташовані в Китаї, США, Австралії та Росії, зазначається в Encyclopedia Britannica. Також відомо, що інші життєздатні рудні тіла розташовані в Канаді, Індії, Південній Африці та Південно-Східній Азії.

Цікаво, що лише у 2017 році близько 80% рідкісноземельних елементів припало саме на китайські родовища. Було видобуто 105 тисяч тонн оксиду рідкісноземельних елементів. Натомість близько 94% цих елементів походять з родовищ бастназиту.

Основними родовищами є Баян Обо, в автономному районі Внутрішня Монголія. А менші родовища розташовані в провінціях Шаньдун та Сичуань.

Хто контролює приарктичні запаси рідкісноземельних елементів?