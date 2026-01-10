Как часто редкоземельные элементы встречаются в земной коре?
Редкоземельные металлы состоят из 17 элементов, распространенность которых варьируется от одного из самых распространенных элементов церия (25-го по распространенности из 78 элементов в земной коре) до тулия и лютеция, которые являются наименее распространенными, передает 24 Канал со ссылкой на Геологическую службу США.
Читайте также "Мы открыты для бизнеса": Трамп хочет продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Сейчас известно, что содержание этих элементов не превышает 1 части на миллион, тогда как концентрация церия достигает около 60 частей на миллион:
- Например содержание тулия в земной коре – всего 0,5 частей на миллион, что считается довольно низкой концентрацией.
- Лютеций тоже является одним из самых редких – в отдельных рудах его доля составляет всего примерно 0,003%, что является одним из самых низких показателей.
А для того, чтобы добыча была экономически выгодной нужно, чтобы концентрация составляла определенный показатель. То есть если руду добывают только ради таких элементов, то их содержание должно быть не менее 5%. Иначе затраты на добычу и переработку будут больше прибыли.
Ситуация может измениться, если редкоземельные элементы являются лишь побочным продуктом при добыче. Тогда их концентрация может составлять и всего 0,5%.
Где есть месторождения редкоземельных элементов?
Основные месторождения редкоземельных руд расположены в Китае, США, Австралии и России, отмечается в Encyclopedia Britannica. Также известно, что другие жизнеспособные рудные тела расположены в Канаде, Индии, Южной Африке и Юго-Восточной Азии.
Интересно, что только в 2017 году около 80% редкоземельных элементов пришлось именно на китайские месторождения. Было добыто 105 тысяч тонн оксида редкоземельных элементов. Зато около 94% этих элементов происходят из месторождений бастназита.
Основными месторождениями являются Баян Обо, в автономном районе Внутренняя Монголия. А меньшие месторождения расположены в провинциях Шаньдун и Сычуань.
Кто контролирует приарктические запасы редкоземельных элементов?
Сейчас Россия стремится установить как фактический, так и юридический контроль над Северным морским путем, потому что именно на этой территории сосредоточены значительные объемы природных ресурсов, среди которых нефть, газ, алмазы и тому подобное. Но для стратегии добычи редкоземельных элементов нужны значительные финансовые ресурсы и технологии.
Немалый контроль над приарктическими запасами редкоземельных элементов, нефти и газа имеют ключевые российские олигархи – Сергей Кириенко, Игорь Сечин и Кирилл Дмитриев. Например Кириенко фактически контролирует Северный морской путь через "Росатом".
Такая смена контроля произошла сравнительно недавно, когда вместо предыдущих руководителей нынешняя тройка набрала влияния.