Как часто редкоземельные элементы встречаются в земной коре?

Редкоземельные металлы состоят из 17 элементов, распространенность которых варьируется от одного из самых распространенных элементов церия (25-го по распространенности из 78 элементов в земной коре) до тулия и лютеция, которые являются наименее распространенными, передает 24 Канал со ссылкой на Геологическую службу США.

Читайте также "Мы открыты для бизнеса": Трамп хочет продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

Сейчас известно, что содержание этих элементов не превышает 1 части на миллион, тогда как концентрация церия достигает около 60 частей на миллион:

Например содержание тулия в земной коре – всего 0,5 частей на миллион, что считается довольно низкой концентрацией.

Лютеций тоже является одним из самых редких – в отдельных рудах его доля составляет всего примерно 0,003%, что является одним из самых низких показателей.

А для того, чтобы добыча была экономически выгодной нужно, чтобы концентрация составляла определенный показатель. То есть если руду добывают только ради таких элементов, то их содержание должно быть не менее 5%. Иначе затраты на добычу и переработку будут больше прибыли.

Ситуация может измениться, если редкоземельные элементы являются лишь побочным продуктом при добыче. Тогда их концентрация может составлять и всего 0,5%.

Где есть месторождения редкоземельных элементов?

Основные месторождения редкоземельных руд расположены в Китае, США, Австралии и России, отмечается в Encyclopedia Britannica. Также известно, что другие жизнеспособные рудные тела расположены в Канаде, Индии, Южной Африке и Юго-Восточной Азии.

Интересно, что только в 2017 году около 80% редкоземельных элементов пришлось именно на китайские месторождения. Было добыто 105 тысяч тонн оксида редкоземельных элементов. Зато около 94% этих элементов происходят из месторождений бастназита.

Основными месторождениями являются Баян Обо, в автономном районе Внутренняя Монголия. А меньшие месторождения расположены в провинциях Шаньдун и Сычуань.

Кто контролирует приарктические запасы редкоземельных элементов?