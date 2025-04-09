У Литві оштрафували Revolut Bank

Литовський центральний банк ухвалив рішення про штраф для Revolut Bank. Регулятор виявив низку порушень у роботі банку, який зареєстрований в Литві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Банк Литви. Розмір штрафу для Revolut Bank становить 3,5 мільйона євро.

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У рамках перевірки центробанк виявив порушення та недоліки, які пов'язані з сферою моніторингу ділових відносин і транзакцій. Регулятор підозрює, що у банку можуть порушувати вимоги стосовно протидії з відмивання грошей. Мовляв, банк не завжди вчасно виявляє підозрілі транзакції своїх клієнтів.

До теми! 11 лютого 2025 року британська компанія Revolut оголосила про вихід на український ринок. Наприкінці лютого НБУ заявив, що необанк незаконно почав працювати в Україні, оскільки не отримав банківську ліценцію. Варто додати, що співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, який увійшов до рейтингу найбагатших людей світу Forbes в 2025 році.

Реакція Revolut на рішення Банку Литви

У Revolut Bank прокоментували рішення та підозри литовського регулятора. У компанії наголосили, що результати перевірки Банку Литви не підтверджують жодного факту відмивання грошей.

У компанії наполягають, що перевірка не підтвердила жодного факту відмивання грошей. Також у заяві вказали, що Revolut Bank дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював із Банком Литви, аби швидко усувати різні недоліки.

Крім того, у необанку підмітили, що висновки регулятора мають відношення стосовно лише необхідності вдосконалити контрольні механізми, а не реальних злочинів